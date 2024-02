Baerbock verspricht Ukraine weitere Waffenhilfe

Odessa: Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine weitere Waffenhilfe aus Deutschland versprochen. Bei einem Besuch in der Hafenstadt Odessa brachte Baerbock aber keine konkreten neuen Zusagen mit - etwa was die Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus angeht. Diesen wünscht sich die Ukraine schon seit langem. Zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges zündete Baerbock in Gedenken an die Opfer in der Kathedrale von Odessa Kerzen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 02:00 Uhr