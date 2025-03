Baerbock verspricht Ukraine weitere sieben Milliarden Euro

Deutschland unterstützt Ukraine mit weiteren drei Milliarden Euro: Das hat Außenministerin Baerbock vor einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel angekündigt. Insgesamt stelle Deutschland damit in diesem Jahr wieder sieben Milliarden Euro zur Verfügung, wie bereits im Vorjahr. An US-Präsident Trump appellierte Baerbock, in seinem geplanten Gespräch mit Kremlchef Putin keine unabgesprochenen Zugeständnisse zulasten der Ukraine zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2025 09:45 Uhr