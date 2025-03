Baerbock verspricht Ukraine weitere sieben Milliarden Euro

Brüssel: Am Vormittag treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel, um über die Unterstützung der Ukraine zu sprechen. Außenministerin Baerbock sagte den wartenden Journalisten, Deutschland werde wie im vergangenen Jahr wieder insgesamt sieben Milliarden Euro für die Ukraine bereitstellen. Die Bundesrepublik sei bereit, für die eigene, die europäische und die Sicherheit der Ukraine einzutreten. Derweil hat US-Präsident Trump bekanntgegeben, dass er morgen direkt mit dem russischen Präsidenten Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine sprechen will. Konkret soll es um die Aufteilung von Land und Kraftwerken gehen.

