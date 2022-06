Baerbock verspricht Ukraine langfristige Unterstützung

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: 100 Tage nach Kriegsbeginn hat Außenministerin Baerbock der Ukraine langfristige Unterstützung und Solidarität zugesichert. In einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung schrieb die Grünen-Politikerin, die Bundesregierung werde dem Land so lange beistehen, bis für die Menschen dort ein Leben in Freiheit wieder normal werde. Mit Blick auf deutsche Waffenlieferungen ergänzte Baerbock, Putin sei mit Worten nicht zu stoppen. Jedem Dorf drohte das Schicksal von Butscha. In der Kiewer Vorstadt waren nach dem Abzug russischer Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2022 02:00 Uhr