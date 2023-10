Baerbock verspricht Ukraine anhaltende Unterstützung

Chisinau: Außenministerin Baerbock hat der Ukraine und Moldau anhaltende Unterstützung gegen Russland versprochen. Bei der vierten Moldau-Unterstützerkonferenz in Chisinau sagte Baerbock wörtlich: "In diesen Tagen, wo uns die Lage in Nahost so im Atem hält, ist es mir wichtig, zu unterstreichen: Wir stehen weiter Schulter an Schulter mit der Ukraine und mit Moldau." Deutschland werde Moldau bei Energiefragen, der wirtschaftlichen Stabilisierung und bei Reformschritten hin zu einem EU-Beitritt unterstützen und dafür im nächsten Jahr 95 Millionen Euro bereitstellen. Auch Frankreich versprach weitere Unterstützung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 18:00 Uhr