Baerbock versichert nochmals Solidarität mit Ukraine

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wangels: Außenministerin Baerbock hat noch einmal die Solidarität mit der Ukraine bekräftigt. In den Tagesthemen sagte sie, Deutschland und andere Bündnispartner könnten aber "nicht per Knopfdruck sofort Unterstützung" gerade im Bereich Luftverteidigung liefern. Daher täten sich Deutschland und die Niederlande beispielsweise bei der Lieferung von Haubitzen zusammen. Baerbock warf Moskau vor, nicht nur mit militärischen Mitteln gegen die Ukraine zu kämpfen, sondern auch mit "Desinformation" sowie mit Druck auf die weltweite Lebensmittelversorgung. Momentan berät Baerbock mit ihren anderen G7-Kollegen an der Ostsee über Fragen der internationalen Sicherheit. Es geht um die Konflikte im Mittleren Osten, die Terrorgefahr in Nordafrika und die Auswirkungen des Klimawandels auf die internationale Sicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 09:00 Uhr