Baerbock und von der Leyen verurteilen Gräueltaten in Butscha

03.04.2022 15:00 Uhr

Berlin: Nach dem Bekanntwerden von mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Armee in den Vororten von Kiew reagieren Bundesregierung und EU mit Empörung. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von Bildern hemmungsloser Gewalt aus dem Ort Butscha. Die Verantwortlichen für solche Kriegsverbrechen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Baerbock kündigte auch weitere Hilfen für das ukrainische Militär und härtere Sanktionen gegen Russland an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verlangte eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge in Butscha. Ratspräsident Michel bot die Hilfe der EU dabei an. In Butscha waren nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Tote gefunden worden. Bilder zeigen Leichen in den Straßen - darunter sind getötete Fahrradfahrer und Menschen mit gefesselten Händen. Die genaue Herkunft der Aufnahmen konnte bisher nicht unabhängig geklärt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 15:00 Uhr