Baerbock und Sunak zu Gesprächen in Nahost

Berlin: Außenministerin Baerbock ist zu einer neuen Runde von Krisengesprächen nach Jordanien, Israel und in den Libanon gestartet. Vor dem Flug versicherte die Grünen-Politikerin, der Kampf gelte der Hamas, nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung. Zudem will sich Baerbock dafür einsetzen, dass die radikalislamische Hamas ihre Geiseln freilässt. Unter ihnen sind auch mehrere Deutsche. Am Vormittag ist in Tel Aviv der britische Premierminister Sunak eingetroffen. Knapp zwei Wochen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel will der Brite unter anderem Ministerpräsident Netanjahu und Präsident Herzog treffen. Wie vor ihm andere Politiker will auch Sunak die Regierungen im Nahen Osten auffordern, eine weitere gefährliche Eskalation zu vermeiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 11:45 Uhr