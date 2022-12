Baerbock und Roth übergeben Beutekunst an Nigeria

Nachrichtenarchiv - 18.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth reisen am Nachmittag nach Nigeria, wo sie Beutekunst aus dem damaligen Königreich Benin zurückgeben. Die beiden Grünen-Politikerinnen bringen unter anderem eine Miniaturmaske aus Elfenbein zurück, die aus dem königlichen Schlafgemach stammt. Deutschland und Nigeria hatten im Juli eine Absichtserklärung zur Rückgabe der Gegenstände unterzeichnet. Das als "Benin-Bronzen" bekannte Ensemble besteht aus rund 3.000 Objekten, die zum Teil Jahrhunderte alt sind. Sie wurden während der Kolonialisierung durch Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa und in die USA gebracht. Allein eintausend von ihnen befinden sich in Deutschland.

