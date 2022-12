Baerbock und Roth geben die ersten Benin-Bronzen an Nigeria zurück

Nachrichtenarchiv - 20.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abuja: In der nigerianischen Hauptstadt geben Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth heute offiziell 20 Kunstwerke zurück, die in der Kolonialzeit geraubt worden waren. Mit der feierlichen Zeremonie soll Deutschlands Versprechen zur kompletten Restitution der sogenannten Benin-Bronzen unterstrichen werden. Britische Kolonialherren hatten die Kunstschätze aus dem früheren Königreich Benin Ende des 19. Jahrhunderts als Beute nach Europa gebracht und dort verkauft. Mehr als 1.000 Benin-Bronzen befinden sich in deutschen Sammlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2022 07:00 Uhr