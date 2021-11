Baerbock und Lindner sind uneins über Impfpflicht

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils trüb, 0 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts trüb durch Nebel und Hochnebel und frostig bei 0 bis - 6 Grad. Am Tag meist bewölkt oder trüb, länger sonnig am ehesten an den Alpen und im Bayerischen Wald. Höchstwerte 0 bis 4, an den Alpen bis 10 Grad. Ab Freitag stark bewölkt und gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 00:00 Uhr