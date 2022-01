Baerbock und Lawrow treten in Kürze vor die Presse

Habeck will Verbraucher bei hohen Energiekosten unterstützen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will Strom- und Gaskunden unterstützen, die sich nach der Kündigung eines Billiganbieters in der oftmals teureren Grundversorgung wiederfinden. Im Interview mit dem Handelsblatt sprach der Grünen-Politiker von einer enormen sozialen Härte, deshalb müsse verhindert werden, das Leute, die 50 oder 100 Euro sparen wollten, am Ende die Geprellten seien. Habeck forderte mehr Transparenz auf dem Energiemarkt und kündigte eine Überprüfung an, wie der liberalisierte Strom- und Gasmarkt künftig reguliert werden könne. An den Billiganbietern kritisierte er, dass - so wörtlich - die Spekulation auf ewig günstige Preise an der Strombörse kein belastbares Geschäftsmodell sei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.01.2022 12:15 Uhr