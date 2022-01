Baerbock und Habeck verabschieden sich als Grünen-Vorsitzende

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach vier Jahren verabschieden sich die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck von der Parteispitze. Nach den Regeln der Grünen sollen Regierungsämter und Parteiposten getrennt werden, deswegen wählen die Delegierten morgen ein neues Führungsduo. Habeck zog auf dem digitalen Parteitag eine positive Bilanz der letzten Jahre, vor allem sei es gelungen, die Grünen in die Regierung zu bringen. Die Partei sei durch Kompromisse und Regierungsverantwortung in den Ländern stärker geworden. Baerbock sagte, auch in Zukunft werde man miteinander ringen und streiten, damit das Land ein bisschen besser wird. Aussichtsreichste Kandidaten für die neue Doppelspitze sind die frühere Vorsitzende der Grünen Jugend, Lang, und der Außenpolitiker Nouripour.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 18:45 Uhr