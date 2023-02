Baerbock und Faeser reisen in Erdbebenregion

Nachrichtenarchiv - 21.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaziantep: Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser haben den Erdbebenopfern im türkisch-syrischen Grenzgebiet neben akuter Hilfe langanhaltende Unterstützung zugesagt. Nach den Worten von Faeser brauchen die Überlebenden zuerst winterfeste Unterkünfte. Die Ministerinnen sind am Morgen nach Gaziantep in der Türkei geflogen. Dort haben sie Hilfsgüter wie Zelte und Generatoren an den türkischen Katastrophenschutz übergeben. Die Luftwaffe hat heute 13 Tonnen an Gütern ins Erdbebengebiet geflogen. In der Region gab es seit gestern erneut mehrere heftige Nachbeben; dabei sollen mindestens 14 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2023 14:00 Uhr