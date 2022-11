Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock und Faeser kritisieren FIFA nach Sanktions-Drohung

Berlin: Die Bundesregierung hat das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM in Katar durch die FIFA scharf kritisiert. Außenministerin Baerbock betonte, jedes Kind lerne in der F-Jugend, dass Fußball nur mit Fair Play und Vielfalt funktioniere. Wörtlich sagte sie: "Wenn internationale Sportfunktionäre das wegzensieren, - auf dem Rücken der Spieler -, dann machen sie den Fußball kaputt." Innenministerin Faeser nannte die Entscheidung der FIFA sehr befremdlich. DFB-Präsident Neuendorf sprach von einem beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die FIFA hatte die Spieler wegen der Armbinde stark unter Druck gesetzt und mit sportlichen Sanktionen gedroht. Deshalb verzichten die Verbände auf die Armbinde, die für Toleranz und Meinungsvielfalt steht. Am frühen Abend gewannen die Niederlande mit 2 zu 0 gegen Senegal. Zuvor hatte England 6 zu 2 gegen den Iran gespielt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2022 19:15 Uhr