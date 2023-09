Baerbock und Faeser dringen auf europäische Migrations-Lösung

Berlin: In der Diskussion über den Umgang mit Migranten dringt Bundesaußenministerin Baerbock auf eine europäische Lösung. Sie appellierte an das Europaparlament, dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem GEAS zuzustimmen, auf das sich die EU-Mitgliedsländer geeinigt hatten. Auf ein solches System warte Europa seit zehn Jahren, sagte Baerbock im Deutschlandfunk. Die Lage in den Kommunen sei angespannt, GEAS könne zur Entlastung beitragen. Auch Bundesinnenministerin Faeser sagte, nur eine europäische Lösung könne helfen. Eine jährliche Obergrenze für Geflüchtete lehnte sie ab. Damit mache man den Menschen nur vor, die Lage werde besser, sagte Faeser in der ARD. CSU-Chef Söder hatte sich wiederholt für eine solche Obergrenze ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 10:00 Uhr