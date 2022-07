Baerbock und Cavusoglu liefern sich Schlagabtausch

Istanbul: Bundesaußenministerin Baerbock hat sich bei ihrem Antrittsbesuch in der Türkei einen offenen Schlagabtausch mit ihrem türkischen Kollegen Cavusoglu geliefert. Baerbock forderte bei dem Treffen in Istanbul unter anderem die Freilassung des inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala, außerdem verteidigte sie Griechenland gegen türkische Territorialansprüche. Cavusoglu reagierte gereizt und warf Deutschland "Doppelmoral" vor. Er kritisierte, dass die neue Bundesregierung sich einseitig gegen die Türkei positioniere: Deutschland müsse zu einer "ausgeglichenen Position" gegenüber seinem Land zurückkehren, so Cavusoglu. Zuvor hatte Baerbock sich bei einem Besuch in Athen mit Blick auf türkische Gebietsansprüche in der Ägäis auf die Seite Griechenlands gestellt. Griechische Inseln seien griechisches Territorium. Niemand habe das Recht, das in Frage zu stellen, so Baerbock.

