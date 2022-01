Baerbock und Blinken warnen Russland wegen der Ukraine vor Konsequenzen

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei ihrem Antrittsbesuch in den USA hat Bundesaußenministerin Baerbock auf eine Beteiligung Europas an Gesprächen mit Russland zur Ukraine-Krise gepocht. Es sei selbstverständlich, dass es keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa gebe, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Blinken. Beide warnten Russland erneut vor einem möglichen Einmarsch in die Ukraine. Zuvor hatte bereits EU-Chefdiplomat Borrell eine größere Rolle der Europäer bei den Bemühungen zur Entschärfung der Ukraine-Krise gefordert. Von Sonntag an sind zweitägige amerikanisch-russische Gespräche in Genf geplant. In einer Woche ist eine Sitzung des Nato-Russland-Rates angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.01.2022 22:00 Uhr