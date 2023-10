Baerbock trifft türkischen Außenminister in Kairo

Kairo: Außenministerin Baerbock setzt ihre Krisengespräche nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel fort. Am Vormittag hat sie sich mit dem türkischen Außenminister Fidan in Ägypten getroffen. Laut Delegationskreisen tauschten sich die beiden unter anderem darüber aus, wie man sich gemeinsam um die Freilassung der von der Hamas nach Gaza verschleppten deutschen Geiseln bemühen könnte. Außerdem sei es um Fragen des humanitären Zugangs nach Gaza gegangen. Es war von einem guten und konzentrierten, einstündigen Gespräch die Rede. Dabei sei auch die Unterstützung der Ukraine ein Thema gewesen. Die beiden Außenminister hätten vereinbart, in der aktuellen Krise engen Kontakt zu halten. Baerbock kommt unter anderem auch noch mit dem ägyptischen Außenminister Schukri zusammen. Sie war gestern von Israel nach Ägypten geflogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 10:45 Uhr