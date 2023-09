Baerbock trifft texanischen Gouverneur Abbott

Austin: Außenministerin Baerbock hat ihren Besuch in den USA begonnen. In der texanischen Hauptstadt Austin traf sie den republikanischen Gouverneur Abbott. Sie sprach von einem "Bundesstaat der Extreme". Texas stehe mit einem Bein noch voll in der fossilen Welt von Öl und Gas, sei auf der anderen Seite aber bei der Windkraft und Solarenergie weltweit führend. Mit Abbott tauschte sich Baerbock über die weitere Unterstützung der Ukraine aus. Es sei aber auch um Fragen gegangen, wo sie als Europäerin ganz anderer Meinung sei, etwa beim Waffenrecht und beim Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Abbott ist Republikaner und gilt als einer der konservativsten Politiker der USA. Er steht für eine strenge Einwanderungspolitik und ein restriktives Abtreibungsrecht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 08:00 Uhr