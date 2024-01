Baerbock trifft im Westjordanland palästinensische Politiker

Ramallah: Am heutigen zweiten Tag ihrer Nahost-Reise besucht Außenministerin Baerbock das Westjordanland. Am Vormittag will sie in einem palästinensischen Dorf mit Bewohnern sprechen, die durch extremistische Siedler aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Am Mittag ist dann ein Treffen mit dem palästinensischen Außenminister al-Maliki geplant. Außerdem stehen Gespräche mit einer freigekommenen Hamas-Geisel und israelischen Binnenvertriebenen auf der Agenda, die vor dem Raketenbeschuss der libanesischen Hisbollah-Miliz geflohen sind. Gestern hatte Baerbock Israel zur Mäßigung bei dessen Militäreinsatz im Gazastreifen aufgerufen.

