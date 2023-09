Baerbock telefoniert mit Irans Außenminister

Wichita Falls: Außenministerin Baerbock hat erstmals seit anderthalb Jahren mit dem iranischen Außenminister Amirabdollahian telefoniert. Am Rande eines Besuchs beim Taktischen Ausbildungskommando der Bundesluftwaffe in Texas sagte Baerbock wörtlich: "Es war ein offenes, aber es war auch ein sehr direktes und ein klares Gespräch. Das braucht es auch". Einzelheiten wurden nicht genannt. Im Iran sind auch mehrere Deutsche inhaftiert. Nach den landesweiten Protesten im Herbst 2022 äußerte Baerbock offen Kritik am gewaltsamen Vorgehen der iranischen Staatsmacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 02:00 Uhr