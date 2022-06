Baerbock stimmt Deutschland auf langen Atem bei Ukraine-Krieg ein

Berlin: Die Bundesregierung hat der Ukraine langfristige Unterstützung bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. Außenministerin Baerbock sagte bei der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag, ein langer Atem und die Lieferung weiterer Waffen seien nötig. Der russischen Regierung warf sie angesichts deren Vorgehen im Donbass eine neue Vernichtungswelle vor. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz angekündigt, Deutschland werde das modernste Luftwaffenverteidigungssystem der Bundeswehr an die Ukraine liefern, außerdem ein Ortungsradar. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte in der Debatte wörtlich: "Wir stehen in diesem Krieg fest an der Seite der Ukraine". Der Führer der Opposition, CDU-Chef Merz, warf der Bundesregierung vor, sie treffe keine konkreten Entscheidungen zum Ukraine-Krieg. Linken-Chefin Wissler prangerte an, die Ampelkoalition würde zuviel Geld in Aufrüstung investieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 18:45 Uhr