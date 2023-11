Baerbock stellt Ukraine erneut EU-Mitgliedschaft in Aussicht

Berlin: Zum Auftakt einer Europakonferenz hat Außenministerin Baerbock der Ukraine erneut eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union in Aussicht gestellt. In Kiew schlage das Herz Europas, sagte Baerbock bei dem Treffen im Auswärtigen Amt. Sie zeigte sich überzeugt, dass die EU-Staats- und Regierungschefs der Ukraine bei ihrem nächsten Gipfel im Dezember ein entsprechendes Signal geben werden. Das gleiche gilt aus ihrer Sicht für Moldau. Bei der Konferenz wird es auch darum gehen, wie die Handlungsfähigkeit der EU erhalten werden kann, wenn weitere Staaten aufgenommen werden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Rolle der EU als "starke Stimme in der Welt" werde maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich sich die EU reformiert und auf künftige Erweiterungsrunden vorbereitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 11:45 Uhr