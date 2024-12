Baerbock stellt Soforthilfe für Syrien in Aussicht

Berlin: Die Bundesregierung will für die humanitäre Hilfe in Syrien kurzfristig acht Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das hat Außenministerin Baerbock angekündigt und verwies dabei auf den drastischen Anstieg der Lebensmittelpreise. Baerbock hat zudem ihren Staatsminister Lindner als Sonderkoordinator für Syrien eingesetzt. Er solle nun die Präsenz Deutschlands in Syrien erhöhen. Auch drei Tage nach dem Umsturz von Machthaber Assad durch islamistische Aufständische ist die Lage in Syrien weiter unübersichtlich. Daher ist es laut SPD und Grünen falsch, jetzt schon über eine baldige Rückführung syrischer Geflüchteter zu diskutieren.

