Baerbock startet Balkan-Reise

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs startet Außenministerin Baerbock heute eine mehrtägige Balkan-Reise. In Sarajewo waren zum Auftakt Beratungen mit Regierungsvertretern und dem Hohen Vertreter für Bosnien-Herzegowina geplant. Am Nachmittag wird die Ministerin nach Pristina weiterreisen und die dort im Rahmen des KFOR-Einsatzes stationierten Bundeswehrsoldaten besuchen. Am Freitag fliegt Baerbock nach Belgrad. Serbien hat die Invasion Russlands in die Ukraine zwar verurteilt, weigert sich aber, die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen mitzutragen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 03:00 Uhr