Baerbock stärkt Ukraine am Nationalfeiertag den Rücken

Berlin: Außenministerin Baerbock hat der Ukraine anlässlich ihres Nationalfeiertags weitere Unterstützung zugesagt. Im Deutschlandfunk erklärte die Grünen-Politikerin, seit anderthalb Jahren stehe man an der Seite der Menschen, die viel Leid erfahren. Der russische Angriffskrieg bedeutet nach ihren Worten für die Menschen vor allem Trauer, Leid und Terror. Mit Blick auf die von der Ukraine gewünschte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zeigte sich Baerbock zurückhaltend. Es reiche nicht, schnell etwas zu versprechen: All das müsse gut vorbereitet sein. In dem Zusammenhang stärkte die Ministerin Kanzler Scholz den Rücken: Seine Haltung sei richtig, so Baerbock, zunächst müssten die technischen Details geklärt werden. In Kiew hat Bürgermeister Klitschko für heute größere Feierlichkeiten verboten. Die Gefahr von Luftangriffen sei groß, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 08:00 Uhr