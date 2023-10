Baerbock spricht von acht deutschen Hamas-Geiseln

Kairo: In der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sind auch acht deutsche Staatsbürger. Das teilte Außenministerin Baerbock während ihres Besuchs in Ägypten mit. Die deutsche Botschaft stehe in ständigem Kontakt zu den Angehörigen, sagte Baerbock. Sie forderte die Hamas erneut auf, alle Geiseln unverzüglich freizulassen. Das sei ein Gebot der Menschlichkeit. Unterdessen geht die Massenflucht aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens weiter. Mehr als 600-tausend Menschen sollen bereits geflohen sein. Bis 15 Uhr gab es die Möglichkeit, sich über einen von den Israelis ausgewiesenen Korridor in den Süden in Sicherheit zu bringen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen. In dem Gebiet wohnen insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen. Israels Armee greift währenddessen weiter mutmaßliche Stellungen der Hamas an. Auf palästinensischer Seite starben bislang offenbar mehr als 2.200 Menschen, auf israelischer Seite mehr als 1.300.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 17:15 Uhr