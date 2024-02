Baerbock spricht in Israel über humanitäre Feuerpause im Gaza-Krieg

Tel Aviv: In Israel hat Außenministerin Baerbock am Morgen ihre Gespräche fortgesetzt. Die Grünen-Politikerin traf in Jerusalem den israelischen Staatspräsidenten Herzog. Geplant ist auch ein Treffen mit dem Oppositionspolitiker und Minister im Kriegskabinett, Gantz. Konkret soll es um die von Israel geplante Militäroffensive gegen die Terrororganisation Hamas im südlichen Teil des Gazastreifens gehen. Die Ministerin hatte gestern zu einer neuen Feuerpause aufgerufen - diese könnte ein Zeitfenster öffnen, um Geiseln freizulassen und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Ministerpräsident Netanjahu hält unterdessen an seiner geplanten Bodenoffensive fest. Laut israelischen Medien weigert er sich, eine Delegation zurück nach Kairo zu schicken, wo die Verhandlungen der internationalen Vermittler weitergehen sollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 10:00 Uhr