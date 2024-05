Baerbock spricht Angehörigen der toten israelischen Geiseln Beileid aus

Berlin: Außenministerin Baerbock hat den Angehörigen der gestern tot aufgefundenen israelischen Geiseln ihr Beileid ausgesprochen. Die Leichname gäben den Familien traurige Gewissheit, schrieb sie auf der Plattform X. Es handele sich um drei Menschen, die das Leben feierten und durch den Terror der Hamas in den Tod gerissen wurden. Sie seien dem menschenverachtenden Hass der Hamas zum Opfer gefallen, so Baerbock. Sie versicherte, dass die Bundesregierung in ihren diplomatischen Bemühungen nicht nachlassen werde, bis alle Geiseln frei seien. Bei den gestern gefundenen Toten handelt es sich um die Deutsch-Israelin Shani Louk und zwei weitere Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 09:00 Uhr