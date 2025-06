Baerbock soll zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt werden

New York: Die ehemalige Außenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt werden. Die Wahl gilt als Formsache, es gibt keinen Gegenkandidaten. Das Amt ist für ein Jahr ausgelegt und hat vor allem protokollarische Bedeutung. Baerbock hatte in ihrer Bewerbungsrede vor zwei Wochen die Bedeutung der Vereinten Nationen betont angesicht der Abschottungstendenzen in den USA. In Berlin hatte die Personalie für Kritik gesorgt, weil schon eine andere deutsche Diplomatin für den Spitzenposten vorgesehen war

