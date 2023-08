Baerbock sitzt wegen Flugzeugpanne weiter fest

Abu Dhabi: Der Weiterflug von Bundesaußenministerin Baerbock nach Australien ist auch im zweiten Anlauf gescheitert. Die Regierungsmaschine mit der Grünen-Politikerin an Bord landete um kurz vor ein Uhr deutscher Zeit in Abu Dhabi. Nach Angaben der Luftwaffe ließen sich erneut die Landeklappen nicht mehr einfahren. Ein Testflug kurz vorher war noch reibungslos verlaufen. Baerbock zeigte sich zerknirscht. Ob sie an ihrer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi festhält, oder neue Termine sucht, ist aktuell unklar. Flugzeugpannen hatten in den letzten Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass Mitglieder der Bundesregierung festsaßen, oder ungeplant landen mussten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 02:00 Uhr