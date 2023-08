Baerbock sitzt wegen Flugzeugpanne in Abu Dhabi fest

Abu Dabi: Nach einer Panne an der Regierungsmaschine sitzt Bundesaußenministerin Baerbock noch immer in Abu Dhabi fest. Wann und wie sie ihre Reise nach Australien fortsetzen kann, steht noch nicht fest. Denkbar ist etwa, dass Baerbock mit einem kleinen Teil der Delegation einen Linienflug nimmt und der Rest der Mitreisenden mit einer Regierungsmaschine nachkommt. Grund für den außerplanmäßigen Stopp sind Probleme mit den Landeklappen. Die ließen sich nach dem Auftanken und Start in Abu Dhabi nicht mehr vollständig einfahren. Deshalb musste die Maschine dorthin zurückkehren. Zuvor mussten außerdem 80 Tonnen Kerosin ins Meer abgelassen werden, weil das Flugzeug zu schwer war. - Es ist nicht das erste Mal, dass die Außenministerin auf einer Reise aufgehalten wird. Mitte Mai war sie wegen eines Reifenschadens am Regierungsairbus in Doha gestrandet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 09:15 Uhr