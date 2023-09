Baerbock sieht UN-Beratungen als Schritt zum Frieden in der Ukraine

New York: Außenministerin Baerbock hat sich überzeugt gezeigt, dass die Gespräche bei der UN-Vollversammlung und im Sicherheitsrat die Ukraine dem Frieden ein Stück näherbringen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, auch wenn das nicht bedeute, dass die Kampfhandlungen morgen beendet seien, seien die Gespräche unglaublich wichtig. So habe sich beispielsweise an der Haltung von Ländern wie Brasilien und Südafrika einiges geändert in den letzten eineinhalb Jahren. Baerbock erneuerte außerdem die Forderung nach einer Reform des UN-Sicherheitsrates. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs persönlich vor dem Gremium gesprochen. Dabei hat er unter anderem auch angeprangert, dass die UN nicht handlungsfähig genug seien. Auch Bundeskanzler Scholz attackierte in seiner Rede den russischen Präsidenten Putin und warf ihm einen imperialistischen Plan vor.

