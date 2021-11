Baerbock sieht noch Baustellen in Koalitionsverhandlungen

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chefin Baerbock hat noch erhebliche inhaltliche Differenzen in den laufenden Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP eingeräumt. Bei einigen zentralen Baustellen sei noch keine Einigung in Sicht, sagte Baerbock im RBB. Ob die Ampel-Parteien wie geplant bis Ende November einen Koalitionsvertrag aushandeln werden, ließ sie offen. Die Ideen einer möglichen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP sollten in den nächsten vier Jahren greifen, so Baerbock. Da komme es auf vier Tage mehr oder weniger nicht an. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer gab sich dagegen zuversichtlich, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz in der Nikolauswoche Anfang Dezember zum Kanzler gewählt werden kann. Es sei das Normalste auf der Welt, dass es ab und zu mal ruckele in den Verhandlungen, sagte Dreyer im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 09:45 Uhr