Baerbock sieht nach Vorschlag zur Waffenruhe Moskau am Zug

Außenministerin Baerbock hat den Vorstoß für eine 30tägige Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als möglichen Wendepunkt bezeichnet. Auf der Plattform X schrieb sie, dass es nun an Russland liege, den Krieg zu beenden. Ähnlich hatte sich auch US-Außenminister Rubio geäußert. Der sagte, der Ball liege nun im Feld der Russen. Zuvor hatte sich Kiew bei Gesprächen in Saudi-Arabien zu einer von den USA vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenruhe bereiterklärt - abhängig von Russlands Bereitschaft zu einem solchen Schritt. Die USA kündigten an, die Militärhilfen für die Ukraine mit sofortiger Wirkung wieder aufzunehmen. Mike Waltz, der Nationale Sicherheitsberater der USA, sagte, Präsident Trump setze auf die Zustimmung aus Moskau, damit in diesem Zeitraum Verhandlungen stattfinden könnten. Die USA haben der Ukraine auch zugesichert, wieder in vollem Umfang Geheimdienstinformationen weiterzugeben. Der ukrainische Präsidentenberater Jermak sagte, bei den Gesprächen sei auch über verschiedene Optionen diskutiert worden, wie die USA die Sicherheit der Ukraine garantieren könne. Die USA und die Ukraine erklärten zudem, dass sobald wie möglich ein Abkommen geschlossen werden soll, das den USA den Zugriff auf seltene Erden in der Ukraine ermöglicht.

