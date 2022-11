Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock sieht Klimakonferenz auf gutem Weg

Scharm el Scheich: Außenministerin Baerbock sieht die Klimakonferenz in Ägypten auf einem guten Weg. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF verwies sie auf Fortschritte beim Ausgleich von Klimaschäden. Geplant sei ein Finanzierungstopf für ärmere Länder, an dem sich alle beteiligen, so Baerbock. Es gehe darum, gemeinsam Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. In diesem Sinne müssten außerdem die CO2-Emissionen in den kommenden zehn Jahren halbiert werden. Dazu werden laut Baerbock bei dem Treffen in Scharm el Scheich Klimapartnerschaften geschlossen, etwa zwischen Deutschland und Kenia. Entwicklungsministerin Schulze unterstrich im BR, welche Bedeutung Deutschland bei der Konferenz zukommt. Die Bundesregierung baue Brücken. Deutsche Finanzzusagen bezeichnete Schulze als Signal für andere Länder, sich ebenfalls zu beteiligen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 08:00 Uhr