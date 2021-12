Baerbock sieht derzeit keine Grundlage für Start von Nord Stream 2

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock sieht derzeit keine Grundlage für eine abschließende Genehmigung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Die Pipeline erfülle die Vorgaben des europäischen Energierechts nicht, sagte Baerbock am Abend im ZDF. Zudem sei klar, "dass bei weiteren Eskalationen diese Pipeline so nicht weiter ans Netz gehen könnte", sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Dies sei noch von der alten Bundesregierung mit der US-Regierung vereinbart worden. Die G7-Staaten würden versuchen mit Russland wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 01:00 Uhr