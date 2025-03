Baerbock sichert Ukraine nach Eklat im Weissen Haus ungebrochene Solidarität zu

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat nach dem Eklat im Weißen Haus die deutsche Entschlossenheit zur Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Mit der Attacke von US-Präsident Trump auf seinen Amtsskollegen Selenskyj habe eine - so wörtlich - neue Zeit der Ruchlosigkeit begonnen, sagte sie in Berlin. Man sei sich einig, die Stärke des Rechts gegen die Macht des Stärkeren zu verteidigen. Deutschland stehe felsenfest an der Seite der freien und souveränen Ukraine, so Baerbock. Zuvor hatte auch Bundespräsident Steinmeier - Trump kritisiert. Die Szenen im Weißen Haus hätten ihm den Atem stocken lassen. Nie hätte er geglaubt, so Steinmeier, dass Deutschland einmal die Ukraine vor den USA in Schutz nehmen müsse. Der britische Premierminister Starmer hat die EU-Staats- und Regierungschefs für morgen zu einem Ukraine-Gipfel eingeladen. Zuvor will er noch heute Selenskyj in seinem Londoner Amtssitz empfangen.

