Baerbock sichert Kiew weitere militärische Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zum Abschluss ihres Besuchs in der Ukraine hat Bundesaußenministerin Baerbock den Bürgermeister der Hauptstadt, Klitschko, getroffen. Dabei sicherte Baerbock der Ukraine weitere militärische Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. Außerdem werde Deutschland beim Wiederaufbau helfen. Klitschko betonte seinerseits, es müsse alles getan werden, um den sinnlosen Krieg zu beenden. Zuvor war die deutsche Außenministerin vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen worden. Er dankte Baerbock für die Solidarität Deutschlands. In Kiew hat die Ministerin die deutsche Botschaft wiedereröffnet. Sie hisste die deutsche Fahne vor dem Gebäude. Zunächst wird dort nur in kleiner Besetzung gearbeitet. Die Botschaft war kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar geschlossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 22:00 Uhr