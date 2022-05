Baerbock sichert Finnland und Schweden rasche Nato-Aufnahme zu

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat Schweden und Finnland eine rasche Aufnahme in die Nato in Aussicht gestellt. Deutschland würde einen Beitritt der beiden Länder in das Bündnis sehr schnell ratifizieren, sagte die Grünen-Politikerin am Rande informeller Beratungen mit ihren Nato-Kollegen in Berlin. Die Bundesregierung habe dazu bereits Gespräche mit allen demokratischen Parteien geführt. Auch zahlreiche andere Mitgliedsstaaten hätten einen schnellen Ratifizierungsprozess zugesagt, so die Grünen-Politikerin. Der stellvertretende Nato-Generalsekretär Geoana zeigte sich ebenfalls optimistisch. Er sei zuversichtlich, dass die Alliierten mögliche Mitgliedschaftsanträge beider lebhaften Demokratien konstruktiv und positiv prüfen würden. Die finnische Staatsführung hatte kürzlich angekündigt, einen Nato-Beitrittsantrag stellen zu wollen. Auch Schweden will bald über einen ähnlichen Schritt entscheiden. In beiden Ländern müssen zuvor die Parlamente zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 10:00 Uhr