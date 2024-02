Baerbock setzt Besuch in der Ukraine fort

Odessa: Bundesaußenministerin Baerbock setzt heute ihren Besuch in der Ukraine fort. Was am zweiten Tag auf dem Programm steht, ist bisher geheim - auch aus Sicherheitsgründen. Baerbock musste am Abend in Odessa wegen eines Luftalarms in den Schutzbunker ihres Hotels. Vorher hatte sie der Ukraine weitere Waffenhilfe aus Deutschland versprochen. Konkrete Zusagen brachte die Ministerin zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges aber nicht mir.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 05:00 Uhr