Baerbock setzt auf Krisendiplomatie im Nahen Osten

Berlin: Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs bricht Außenministerin Baerbock heute zu einer weiteren Reise in den Nahen Osten auf. Geplant sind Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Israel. Der israelische Regierungschef Netanjahu hat derweil zugesichert, dass Zivilisten weiterhin aus dem Norden des abgeriegelten Gazastreifens in den Süden fliehen können sollen. Das sagte er dem US-Sender Fox und betonte gleichzeitig, die Kämpfe gegen die Hamas-Terroristen gingen weiter. Die Hamas meldete, dass Israel mindestens drei Luftangriffe auf oder in der Nähe von Krankenhäusern geflogen habe. Angaben zu möglichen Opfern wurden nicht gemacht. Das israelische Militär hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 09:00 Uhr