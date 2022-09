Baerbock schließt nationalen Alleingang in Kampfpanzer-Frage aus

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock hat noch einmal bekräftigt, dass Deutschland der Ukraine derzeit weder Kampf- noch Schützenpanzer liefern wird. In der Sendung "Anne Will" im Ersten sagte Baerbock, es gehe nicht darum, bestimmte Waffen nur zu liefern, damit man sich dann auf die Schulter klopfen könne. Das Material müsse auch im Feld funktionieren. Da gehe es etwa um die Frage, wie es repariert werden könne. Das sei bei hochmodernen Kampfpanzern noch einmal eine ganz andere Dimension. Deshalb sei immer die Abstimmung mit den internationalen Partnern entscheidend, sagte Baerbock. Derzeit gehe aber keiner der Partner diesen Schritt. Bundeskanzler Scholz hatte zuletzt ebenfalls betont, einen deutschen Alleingang werde es in der Panzerfrage nicht geben.

