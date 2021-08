Baerbock schließt Impfpflicht für bestimmt Gruppen nicht aus

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen halten trotz zuletzt immer schlechterer Umfragewerte das Rennen bei der Bundestagswahl noch für offen. Kanzlerkandidatin Baerbock sagte im ARD-Sommerinterview, Ziel ihrer Partei sei es unverändert, die nächste Regierung anzuführen. Mit Blick auf eigene Fehler im Wahlkampf gelte es nun, Vertrauen zurückzugewinnen. Ohne ehrgeizige Vereinbarungen zum Klimaschutz werden sich die Grünen nach Baerbocks Worten nicht an der nächsten Bundesregierung beteiligen. Auf die Frage eines Zuschauers, was bei möglichen Koalitionsverhandlungen für sie unverhandelbar sei, sagte Baerbock nach der Aufzeichnung der Sendung, es sei die Frage der Klimaneutralität. Für den Fall einer drastischen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland schließt Baerbock eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht aus. Es könne dazu kommen, dass man über die Frage weiterer Impfpflichten in einzelnen Berufsgruppen sprechen müsse, so Baerbock weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 23:00 Uhr