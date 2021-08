Baerbock schließt Impfpflicht für bestimmt Gruppen nicht aus

Bahnreisende müssen sich auf neue Streiks einstellen

Berlin: Bahnreisende müssen sich ab kommender Nacht auf neue Streiks der GDL einstellen. Seit gestern wird bereits der Güterverkehr bestreikt. Die Bahn hatte versucht, die Gewerkschaft der Lokführer mit einem neuen Angebot an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Das wies GDL-Chef Weselsky zurück. Der Konzern bot an, den Mitarbeitern eine Coronaprämie zu zahlen. Die Höhe ist nicht bekannt, die Gewerkschaft forderte 600 Euro. Außerdem erklärte sich die Bahn mit der von der GDL geforderten Lohnerhöhung von 3,2 Prozent einverstanden. Die will die Bahn aber nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen. Außerdem will der Konzern eine längere Laufzeit. Gewerkschafts-Chef Weselsky wies alles mit den Worten zurück, dabei handele es sich nur um eine "Nebelkerze".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 21:00 Uhr