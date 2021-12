Baerbock schickt Staatssekretär als Zeichen der Solidarität in die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock schickt als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine im Konflikt mit Russland ihren Staatssekretär, Tobias Lindner, nach Kiew. Er wird dort nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch heute unter anderem Gespräche mit dem ukrainischen Außenminister führen. Ausdrücklich soll die Reise als Signal für die weitere Unterstützung der Bundesregierung verstanden werden, heißt es in Baerbocks Ministerium. - In der vergangenen Nacht hatten die Staats- und Regierungschefs der EU Russland mit Sanktionen im Fall eines Angriffs auf die Ukraine gedroht. Eine weitere militärische Aggression wird der Gipfel-Erklärung zufolge massive Konsequenzen und hohe Kosten zur Folge haben. Hintergrund des Konflikts ist der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 12:00 Uhr