Baerbock sagt zusätzliche 380 Millionen Euro für Ukraine zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Staatsregierung kündigt Maßnahmen gegen Wasserknappheit an

München: Die Staatsregierung will mit mehreren Maßnahmen auf die Wasserknappheit in Bayern reagieren. Ministerpräsident Söder kündigte nach der Sitzung eines Runden Tischs zu dem Thema an, dass ein sogenannter Wasser-Cent eingeführt wird. Dieser soll laut Söder ab dem kommenden Jahr erhoben werden und die Menschen zum Sparen bewegen. Umweltminister Glauber sagte, man wolle die Abgabe für Investitionen in die Wasserinfrastruktur nutzen. Weiter kündigte die Staatsregierung an, Tiefengrundwasser stärker zu schützen und Trinkwasser nicht zu privatisieren. Geplant ist außerdem, Wasser aus dem Bodensee in nördlicher gelegene Gebiete des Freistaats umzuleiten, um etwa die Trinkwasserversorgung dort sicherzustellen. Die Opposition sprach von einer Wahlkampfveranstaltung, die Grünen kritisierten, dass konkrete kurzfristige Maßnahmen fehlten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 15:00 Uhr