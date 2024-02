Baerbock sagt Ukraine weitere Hilfsgelder zu und bricht Besuch in Mykolajiw vorzeitig ab

Kiew: Deutschland stockt die humanitäre Hilfe für die Ukraine auf. Außenministerin Baerbock kündigte bei ihrem Besuch in der ukrainischen Stadt Mykolajiw an, dass weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. Die Gesamthilfe steigt damit auf eine Milliarde Euro. Mit dem Geld soll durch Russland zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Dazu gehören zum Beispiel die Wasserversorgung und Krankenhäuser aber auch Wohngebäude. Baerbock versprach außerdem, dass die Hilfe für den Wiederaufbau früher als bisher geplant geleistet werde. Im Juni werde es eine internationale Konferenz dazu in Berlin geben. Sie sei, so wörtlich, ein bisschen stolz darauf, dass Deutschland als eines der ersten Länder bereits jetzt den Wiederaufbau, beispielsweise des Hafens von Odessa, mit Bundesgarantien absichere. Ihren Besuch in Mykolajiw musste Baerbock wegen eines Drohnenalarms dann aber vorzeitig abbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 16:00 Uhr