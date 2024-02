Baerbock sagt Ukraine bei Besuch in Odessa weitere Waffenhilfe zu

Odessa: Bei ihrem Besuch in der Ukraine anlässlich des zweiten Jahrestags der russischen Invasion musste Bundesaußenministerin Baerbock einen Schutzraum aufsuchen. Unweit ihres Aufenthaltsortes war wenig später eine Detonation zu hören. Zuvor hatte die Grünen-Politikerin dem Land weitere deutsche Waffenlieferungen zugesagt. Bei einer Pressekonferenz sagt sie ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, man werde Kiew weiter unterstützen. Gleichzeitig räumte sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung der benötigten Waffen ein. Alles was bislang geliefert werde, sei zu wenig, so Baerbock. Auf den ukrainischen Wunsch nach Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus ging Baerbock nicht explizit ein. Bundeskanzler Scholz lehnt Taurus-Lieferungen bislang ab, weil die Ukraine mit dem Waffensystem auch Ziele tief auf russischem Territorium angreifen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 07:00 Uhr